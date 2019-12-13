Скачать
Пятница, 13.12.2019
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)

ФИФА намерена взыскать с Платини почти €2 миллиона

ФИФА намерена взыскать с Платини почти €2 миллиона
07:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:По мнению организации, Мишель Платини противоправно получил 1,84 млн евро и должен их вернуть.

В ФИФА считают, что бывший вице-президент этой организации Мишель Платини противоправно получил 1,84 млн евро финансовых поступлений, а следовательно должен их вернуть.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальный документ ФИФА.

Речь идет о средствах, которые были выплачены ФИФА в пользу Платини по решению бывшего президента этой организации Сеппа Блаттера в 2011 году за консультационные услуги в 2002 году. При этом никаких контрактных обязательств на это подписано не было.

Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)

В 2015 году компетентные органы Швейцарии начали расследование по этому факту.

ФИФА намерена до конца года принять юридические судебные меры для принуждения Платини вернуть указанную сумму.

Кроме этого, к ответственности через суд планируется привлечь Блаттера за принятие противоправного решения.

В свою очередь сам бывший футбольный функционер Платини отмечает, что все средства выплачены ему легально.

Как известно, в 2014 году Платини стал фигурантом коррупционного скандала в связи с избранием хозяев кубков мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

Комитет по вопросам этики ФИФА в 2015 году отстранил Платини от должности президента УЕФА сначала на 90 дней, потом его дисквалифицировали на 8 лет, а еще позже этот срок был сокращен до четырех.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФИФА, Футбол, Мишель Платини, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
03 Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
04 Ломаченко посетит чемпионский бой своих потенциальных соперников
05 Джошуа: Уайлдеру и Фьюри пока лучше не упоминать мое имя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь