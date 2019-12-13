ФИФА намерена взыскать с Платини почти €2 миллиона

Новости спорта:По мнению организации, Мишель Платини противоправно получил 1,84 млн евро и должен их вернуть.

В ФИФА считают, что бывший вице-президент этой организации Мишель Платини противоправно получил 1,84 млн евро финансовых поступлений, а следовательно должен их вернуть.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальный документ ФИФА.

Речь идет о средствах, которые были выплачены ФИФА в пользу Платини по решению бывшего президента этой организации Сеппа Блаттера в 2011 году за консультационные услуги в 2002 году. При этом никаких контрактных обязательств на это подписано не было.

В 2015 году компетентные органы Швейцарии начали расследование по этому факту.

ФИФА намерена до конца года принять юридические судебные меры для принуждения Платини вернуть указанную сумму.

Кроме этого, к ответственности через суд планируется привлечь Блаттера за принятие противоправного решения.

В свою очередь сам бывший футбольный функционер Платини отмечает, что все средства выплачены ему легально.

Как известно, в 2014 году Платини стал фигурантом коррупционного скандала в связи с избранием хозяев кубков мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре.

Комитет по вопросам этики ФИФА в 2015 году отстранил Платини от должности президента УЕФА сначала на 90 дней, потом его дисквалифицировали на 8 лет, а еще позже этот срок был сокращен до четырех.