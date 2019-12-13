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"Немного разочарован": Тренер Лугано о матче с Динамо

"Немного разочарован": Тренер Лугано о матче с Динамо
08:10 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Маурицио Якобаччи прокомментировал матч Динамо - Лугано (1:1).

Главный тренер "Лугано" Маурицио Якобаччи поделился своими мыслями относительно матча с "Динамо" (1:1) на послематчевой пресс-конференции.

- Насколько вы довольны результатом матча?

- Конечно, я не могу сказать, что рассержен. Немного разочарован, ведь мы напоследок потеряли возможность победить, но с этим ничего не поделаешь. Все-таки мы играли на чужом поле против очень сильной команды. Сегодня я убедился, что "Динамо" было сильнейшей командой в нашей группе.

С самого начала матча мы пытались делать все, что в наших силах. Хозяева были нацелены только на победу, прилагали много усилий для этого и прессинговали нас. Но мы сумели выстоять, разыграть хорошую комбинацию и забить гол. Правда, в компенсированное время упустили победу, пропустив мяч. Но, думаю, игра была такой, что жалеть об этом нет смысла.

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- С чем вы можете связать пропущенный вашей командой гол?

- Я никого не хочу обвинять. Мы играли на тяжелом поле, еще раз повторю, что нам противостояла очень сильная команда, которая имеет больших игроков европейского калибра. Несмотря на это, мы выступили достойно.

- Какое настроение в раздевалке, нет ли разочарования у игроков?

- Разочарования нет и быть не может. Я уже сказал, что не собираюсь обвинять никого из игроков. Мы показали свою игру, желание и волю к победе. Поэтому мы со всей ответственностью сейчас переключаемся на подготовку к матчу чемпионата с "Янг Бойз". Думаю, что наше выступление в Киеве должно вдохновить на следующую успешную игру.

- Не повлияет ли изнурительный поединок с "Динамо" на состояние команды в матче с "Янг Бойз" в воскресенье?

- Нет, я так не думаю. Мы всегда настроены на победу и приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и добиться положительного результата.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Маурицио Якобаччи.
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