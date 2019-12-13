Скачать
Пятница, 13.12.2019
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
В Шахтере после вылета из Лиги чемпионов разгорается скандал
В Шахтере после вылета из Лиги чемпионов разгорается скандал

"Стыдно": Беседин взял вину на себя за вылет из Лиги Европы

"Стыдно": Беседин взял вину на себя за вылет из Лиги Европы
08:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Артем Беседин прокомментировал матч против Лугано (1:1).

Нападающий "Динамо" Артем Беседин после домашнего матча с "Лугано" поделился впечатлениями от матча и прокомментировал завершение выступлений "Динамо" в еврокубках в нынешнем сезоне:

- Никогда не думал, что так бывает. Вроде, такие голы забивал, а сегодня не получилось. Этому объяснения нет. Прошу прощения. Стыдно за сегодняшний матч. Не говорю, что команда не хотела победить. Мы неплохо играли. Но игра сейчас не имеет никакого значения, остается результат. А результат таков, что мы не вышли дальше, хотя группа у нас была вполне проходимая, при всем уважении к командам. Считаю, что мы должны были проходить в следующий этап с закрытыми глазами. Сегодняшнее поражение - это моя вина.

- Что сейчас происходит внутри команды?

- Понятно, какое у всех сейчас настроение... Это очень трудно. Уверен, что после матча нас будут критиковать еще больше. И мы это заслужили. Повторюсь, стыдно, что киевское "Динамо" не может выйти из такой группы. И когда нужна была победа в заключительном, решающем матче, мы не смогли победить. Причем, было много ударов, моментов, но вместо того, чтобы забить, мы пропустили такой необязательный мяч.

Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)

- Какой видите выход из сложившейся ситуации?

- Сейчас трудно сказать. После поединка с "Зарей" нужно было разбираться. Необходимо переспать с этим, завтра утром проснуться и что-то решить, потому что так нельзя. Когда болельщики кричат на "Олимпийском" "Сколько можно?", это неприятно, такое никакому футболисту слышать не хочется. Поэтому, надо делать выводы, потому что так дальше продолжаться не может.

- На игру с "Десной" эмоции найдете?

- Завтра уже будем разбираться. Но хотел сказать, что полностью виноват я. Не думал, что в таких моментах не смогу забить. Если бы до этого не забивал, тогда другое дело. Сегодня просто не шел мяч в ворота. Значит, где-то не доработал, не достаточно тренировался, где-то не сосредоточен был. Нужно серьезно задуматься.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Артем Беседин, ФК Лугано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
03 Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
04 Ломаченко посетит чемпионский бой своих потенциальных соперников
05 Джошуа: Уайлдеру и Фьюри пока лучше не упоминать мое имя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь