"Стыдно": Беседин взял вину на себя за вылет из Лиги Европы

Новости спорта:Артем Беседин прокомментировал матч против Лугано (1:1).

Нападающий "Динамо" Артем Беседин после домашнего матча с "Лугано" поделился впечатлениями от матча и прокомментировал завершение выступлений "Динамо" в еврокубках в нынешнем сезоне:

- Никогда не думал, что так бывает. Вроде, такие голы забивал, а сегодня не получилось. Этому объяснения нет. Прошу прощения. Стыдно за сегодняшний матч. Не говорю, что команда не хотела победить. Мы неплохо играли. Но игра сейчас не имеет никакого значения, остается результат. А результат таков, что мы не вышли дальше, хотя группа у нас была вполне проходимая, при всем уважении к командам. Считаю, что мы должны были проходить в следующий этап с закрытыми глазами. Сегодняшнее поражение - это моя вина.

- Что сейчас происходит внутри команды?

- Понятно, какое у всех сейчас настроение... Это очень трудно. Уверен, что после матча нас будут критиковать еще больше. И мы это заслужили. Повторюсь, стыдно, что киевское "Динамо" не может выйти из такой группы. И когда нужна была победа в заключительном, решающем матче, мы не смогли победить. Причем, было много ударов, моментов, но вместо того, чтобы забить, мы пропустили такой необязательный мяч.

- Какой видите выход из сложившейся ситуации?

- Сейчас трудно сказать. После поединка с "Зарей" нужно было разбираться. Необходимо переспать с этим, завтра утром проснуться и что-то решить, потому что так нельзя. Когда болельщики кричат на "Олимпийском" "Сколько можно?", это неприятно, такое никакому футболисту слышать не хочется. Поэтому, надо делать выводы, потому что так дальше продолжаться не может.

- На игру с "Десной" эмоции найдете?

- Завтра уже будем разбираться. Но хотел сказать, что полностью виноват я. Не думал, что в таких моментах не смогу забить. Если бы до этого не забивал, тогда другое дело. Сегодня просто не шел мяч в ворота. Значит, где-то не доработал, не достаточно тренировался, где-то не сосредоточен был. Нужно серьезно задуматься.