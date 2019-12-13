Ференцварош Реброва остался за бортом плей-офф Лиги Европы (Видео)

ЦСКА на выезде обыграл Эспаньол, однако это никак не повлияло на турнирную таблицу.
Эспаньол - ЦСКА 0:1
Гол: Влашич, 84
Эспаньол: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо (Кальери, 86), Педроса, Пьятти (Гранеро, 72), Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра
ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 86), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов
Предупреждения: Обляков, Магнуссон, Карпов, Дивеев.
Подопечные Сергея Реброва на выезде вырвали ничью у Лудогорца, но этого не хватило для выхода в 1/16 Лиги Европы.
Лудогорец - Ференцварош 1:1
Голы: Лукоки, 24 – Сигневич, 90+5
Лудогорец: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90)
Ференцварош: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84)
Предупреждения: Фримпонг, Терзиев, Ботка.