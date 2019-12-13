Ференцварош Реброва остался за бортом плей-офф Лиги Европы (Видео)

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Пятница, 13.12.2019
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08:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Из квартета H в следующий раунд Лиги Европы пробились Эспаньол и Лудогорец.

ЦСКА на выезде обыграл Эспаньол, однако это никак не повлияло на турнирную таблицу.

Эспаньол - ЦСКА 0:1

Гол: Влашич, 84

Эспаньол: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо (Кальери, 86), Педроса, Пьятти (Гранеро, 72), Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра

ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 86), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов

Предупреждения: Обляков, Магнуссон, Карпов, Дивеев.

Подопечные Сергея Реброва на выезде вырвали ничью у Лудогорца, но этого не хватило для выхода в 1/16 Лиги Европы.

Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19

Лудогорец - Ференцварош 1:1

Голы: Лукоки, 24 – Сигневич, 90+5

Лудогорец: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90)

Ференцварош: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84)

Предупреждения: Фримпонг, Терзиев, Ботка.

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Лига Европы, Футбол, Видео, ФК Ференцварош, Новости футбола, ЛЕ, Лудогорец - Ференцварош.
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