Шаран: Не играем в бей-беги, как раньше было

Новости спорта:Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал заключительный матч группового раунда Лиги Европы против Гента.

Гент обыграл Александрию в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

"Начинаем как обычно – пропускаем первыми. После полностью доволен игрой команды. К сожалению, мастерства не хватало в завершающей стадии атак. Создали много моментов, чтобы сравнять счет. Мы перестроились после первого тайма, видели, что некоторые игроки выпадали. Сыграли правильно, но кадровые проблемы увидели, не было возможности усилить игру.

"Надеюсь, в дальнейшем будем говорить с президентом, что для более положительных результатов нужны игроки атаки, но об этом потом".

Владимир Шаран рассказал, с каким настроем в раздевалку зашел президент Александрии.

"Очень здорово. Год еще не подытожил, потому что матч против Днепра-1 остался. Нацелены на этот матч, будем тщательно готовиться. Завтра узнаем, кто жив-здоров, сможет сыграть. Мы очень достойно сыграли в Лиге Европы".

"Не играем бей-беги, как раньше было. Это зависит от исполнителей. Мы играли больше от обороны, а сейчас и прессингуем, и правильно выходим из-под прессинга. Этим я доволен. Летом усилились – совсем другая картинка. Если и зимой такое будет, думаю, хуже играть не будем", — сказал Владимир Шаран в эфире канала Футбол 1.