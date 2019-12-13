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Неймар: Индивидуализму нет места в футболе

Неймар: Индивидуализму нет места в футболе
09:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Неймар

Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился мнением по поводу назначенного пенальти в матче 6-го тура Лиги чемпионов с "Галатасараем" (5:0).

"Я не делал это, чтобы примириться с кем-либо. В первую очередь думаю об интересах команды. Индивидуализму нет места в футболе. Если бы я мыслил иначе, то мне следовало бы играть в теннис. В футболе все должны быть счастливы и чувствовать себя хорошо. Думаю, что Кавани нуждался в этом. В конечном итоге в матче с "Галатасараем" забили все нападающие. Мы счастливы", — приводит слова Неймара Esporte Interativo.

Напомним, что на 82-й минуте встречи с "Галатасараем" арбитр назначил пенальти в ворота турецкого клуба. Изначально мяч в руки взял Неймар, но потом принял решение отдать право на удар партнёру по команде форварду Эдинсону Кавани, который и реализовал пенальти.

Обзор матча ПСЖ - Галатасарай:

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В сентябре 2017 года между Неймаром и Кавани произошёл конфликт на футбольном поле. Во время игры с "Лионом" Неймар отобрал у Кавани право пробить штрафной. В ответ уругваец не дал бразильцу пробить пенальти. С этого момента и пошли разговоры о возможном уходе Неймара из "ПСЖ".

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Лига Чемпионов, ФК Галатасарай, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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