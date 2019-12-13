Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр

Новости спорта:АПОЭЛ набрал больше баллов, чем три украинские команды вместе взятые за неделю.

После заключительных матчей в еврокубках (закончились групповые этапы в Лиге чемпионов и Лиге Европы) время подвести итоги в Таблице коэффициентов УЕФА.

От Украины в еврокубках остался лишь Шахтер, который продолжит путь в Лиге Европы. Динамо и Александрия закончили там свои выступления.

В сезоне 2019/20 Украина набрала 4,600 баллов, а вот Кипр - 5,125. хоть и находится ниже.

Кроме того, Украину уже обогнала Австрия, у которой остались две команды в еврокубках. Отметим, что если Украина окажется на 11-й строчке и ниже, то чемпион страны потеряет прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

У Австрии, Бельгии и Нидерландов осталось по два клуба в Лиге Европы, а у Украины и Турции – по одному (отметим, что у России вылетели уже все 6 клубов). Поскольку теперь ясно, что в таблице 2020 Нидерланды никак не достать, главной задачей на текущий сезон становится – не пропустить вперед турков.