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Ребров: Это лучший результат Ференцвароша за последние 15 лет

Ребров: Это лучший результат Ференцвароша за последние 15 лет
10:01 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Ференцварош

Новости спорта:Ференцварош достиг лучшего результата за последние 15 лет.

Сергей Ребров, украинский тренер венгерского чемпиона, будапештского "Ференцвароша", который в последнем матче Лиги Европы на выезде сыграл вничью 1:1 с болгарским "Лудогорцем" и занял 3 место в группе, прокомментировал матч и еврокубковый сезон своей команды.

Эту игру Ребров назвал лучшей в 4-матчевом противостоянии "Ференцвароша" с "Лудогорцем" в этом еврокубковом сезоне.

"Создавали моменты, но не забивали голы. Я полностью уверен, что в первом тайме мы должны были пробивать пенальти, - акцентировал Ребров. - Но этого не произошло. Сейчас уже нечего говорить, мы должны идти вперед. Это был замечательный опыт для футболистов. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сюда (в Болгарию, - ред.) и поддерживали нас все 90 минут. Я горжусь футболистами, которые приехали побеждать".

Украинский тренер отметил, что у "Ференцвароша" была очень сильная группа и команда получила в итоге хороший результат, проиграв лишь 1 матч из 6.

"Клуб достиг лучшего результата за последние 15 лет, сыграв против команд, которые имеют гораздо более высокий рейтинг УЕФА, - говорит коуч "Ференцвароша". - Это может дать игрокам уверенность в будущем. Я рад, что мои футболисты почувствовали, что такое играть на этом уровне".

Ференцварош Реброва остался за бортом плей-офф Лиги Европы (Видео)

В дальнейшем игроки, как заметил тренер, должны возобновиться и сыграть последний матч чемпионата Венгрии.

"Это будет непросто, но я сказал футболистам: "Если вы хотите вернуться на этот уровень, должны соревноваться и выигрывать национальный чемпионат". Это сейчас наша главная цель", - добавил Ребров.

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Лига Европы, Сергей Ребров, Ференцварош, ФК Ференцварош, Чемпионат Венгрии.
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