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Милевский может стать ресторатором

Милевский может стать ресторатором
10:06 Сегодня Телеграф sport.tut.by Фото: Инстаграм

Новости спорта:Мэр Бреста предложил Милевскому открыть в городе свой ресторан.

Инвестировать в ресторанный бизнес Бреста предложил украинскому нападающему брестского "Динамо" Артему Милевскому председатель горисполкома Александр Рогачук.

Эту идею мэр города озвучил 5 декабря на вручении футболистам "Динамо" памятных медалей к тысячелетию города.

— У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест, — сказал Рогачук.

Подробности соглашения не озвучивались. Известно лишь, что предложение касается ресторанного бизнеса.

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Напомним, в апреле этого года Артем Милевский со своим агентом Александром Панковым открыл в Киеве бар "Миля Beer Shop". Концепция заведения связана с футбольным путем игрока за все годы.

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Сборная Украины, Артем Милевский, Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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