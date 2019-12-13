Милевский может стать ресторатором

Новости спорта:Мэр Бреста предложил Милевскому открыть в городе свой ресторан.

Инвестировать в ресторанный бизнес Бреста предложил украинскому нападающему брестского "Динамо" Артему Милевскому председатель горисполкома Александр Рогачук.

Эту идею мэр города озвучил 5 декабря на вручении футболистам "Динамо" памятных медалей к тысячелетию города.

— У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест, — сказал Рогачук.

Подробности соглашения не озвучивались. Известно лишь, что предложение касается ресторанного бизнеса.

Напомним, в апреле этого года Артем Милевский со своим агентом Александром Панковым открыл в Киеве бар "Миля Beer Shop". Концепция заведения связана с футбольным путем игрока за все годы.