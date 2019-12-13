Цитаишвили: Хочу извиниться за свои слова болельщикам

Новости спорта:Чемпион мира по футболу (молодежного) Георгий Цитаишвили обратился к болельщикам клуба.

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили извинился за свои слова о болельщиках после матча Лиги Европы с "Лугано" (1:1). В частности, 19-летний вингер заявил, что если фанаты приезжают, "чтобы посвистеть и пообсирать, то лучше тогда вообще не приезжать".

"Я хочу извиниться за свои слова. Я хотел сказать, что последние 10 минут игры нам нужна была поддержка, а вы уже начали свистеть. Да, ужасный результат после матча я высказался неправильно.

Спасибо, что в такую погоду вы приехали. Ни в коем случае я не имел в виду так, как написано везде. Без вас футбола нет. И нет желания играть без болельщиков. Не поймите меня неправильно", – написал Цитаишвили в своем Инстаграме.

Напомним, Цитаишвили вышел на 64-й минуте матча, заменив Кендзеру. Киевское Динамо не сумело обыграть Лугано и пройти дальше в Лиге Европы, закончив еврокубковый сезон.