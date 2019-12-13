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Сборная Украины проведет три спарринга непосредственно перед Евро-2020

Сборная Украины проведет три спарринга непосредственно перед Евро-2020
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Сейчас ведутся переговоры с возможными соперниками.

Сборная Украины по футболу, кроме запланированных в марте товарищеских матчей против Франции и Польши, непосредственно перед Евро-2020 планирует провести еще три.

На 26 мая достигнута принципиальная договоренность с Кипром. Не исключено, что контрольный матч подопечные Андрея Шевченко проведут в Харькове. Об этом сообщает zbirna.com.

Еще два поединка пройдут 2 и 7 июня. Сейчас ведутся переговоры с возможными соперниками.

Таким образом, тренерский штаб сборной Украины уже сверстал почти все планы команды для подготовки к футбольному Евро-2020. Напомним, что в марте у “сине-желтых” запланированы два выездных спарринга: с Францией (27 марта ) и Польшей (31 марта).

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Украинские футболисты начинают свое выступление на Евро-2020 14 июня в Амстердаме матчем против Нидерландов. В группе с Украиной находится также Австрия. Еще один соперник будет известен в следующем году - им может стать сборная Румынии или победитель отборочного пути D.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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