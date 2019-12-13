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Шахтер готов продать своего капитана зимой

Шахтер готов продать своего капитана зимой
10:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон этой зимой может покинуть команду.

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" готов зимой продать своего бразильского полузащитника Тайсона.

"Шахтер" хочет выручить за 31-летнего футболиста 20-25 миллионов евро. Об этом сообщает xsport со ссылкой на авторитетные английские СМИ.

"Шахтер" готов зимой рассмотреть предложение относительно полузащитника Тайсона. "Горняки" надеются выручить за своего лидера 20-25 миллионов евро", - говорится в сообщении.

На бразильского футболиста претендует итальянский футбольный клуб "Милан", а также ряд бразильских клубов, но они не готовы платить такую сумму.

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На счету Тайсона в нынешнем сезоне 13 матчей, 7 голов и 9 результативных передач.

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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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