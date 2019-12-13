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Яковенко: Дикое невезение Динамо

Яковенко: Дикое невезение Динамо
11:37 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта:Александр Яковенко прокомментировал вылет Динамо из Лиги Европы.

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Александр Яковенко в программе "Шлях до Гданська" высказал свое мнение об игре с Лугано (1:1), результат которой поставил крест на еврокубковых амбициях Динамо.

- Можно говорить исключительно про нереализацию? Динамо не забило свои моменты, но пропустило первыми при счете 0:0 в конце тайма.

- Дикое невезение Динамо и дикое везение Лугано. Там был полумомент, который завершился голом. Это было впервые, когда Лугано создало момент у ворот Динамо.

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Мы не говорим о тотальном доминировании Динамо, но команда создала в первом тайме много моментов и не смогла реализовать ни одного.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Александр Яковенко, Новости футбола, ФК Лугано, Динамо - Лугано.
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