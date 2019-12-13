Яковенко: Дикое невезение Динамо

Новости спорта:Александр Яковенко прокомментировал вылет Динамо из Лиги Европы.

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Александр Яковенко в программе "Шлях до Гданська" высказал свое мнение об игре с Лугано (1:1), результат которой поставил крест на еврокубковых амбициях Динамо.

- Можно говорить исключительно про нереализацию? Динамо не забило свои моменты, но пропустило первыми при счете 0:0 в конце тайма.

- Дикое невезение Динамо и дикое везение Лугано. Там был полумомент, который завершился голом. Это было впервые, когда Лугано создало момент у ворот Динамо.

Мы не говорим о тотальном доминировании Динамо, но команда создала в первом тайме много моментов и не смогла реализовать ни одного.