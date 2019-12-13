"Происходит что-то необъяснимое": защитник Динамо Караваев извинился перед болельщиками

Новости спорта:Александр Караваев прокомментировал вылет Динамо из Лиги Европы.

Вчера вице-чемпионы Украины завершили свои выступления в Лиге Европы. Динамо не смогло обыграть Лугано и заняло третье место в квартете. Игрок киевлян Александр Караваев в интервью программе Шлях до Гданська прокомментировал игру против швейцарской команды.

"Объяснений никаких не может быть, сами виноваты. Не забили столько моментов. Мяч не летел в ворота, то офсайд, то из пустых выбивают. Нам нет оправданий, будем разбирать. Не знаю, что творится, нет никаких слов. Скорее всего, такой период неудачный. Хотя он у нас уже был, потом прошел, после этого был хороший период, когда долго побеждали, не теряли очки, а тут такие пару матчей непонятных. Последний – вообще что-то необъяснимое.

Над реализацией постоянно работаем на тренировках, все получается, а в матче не идет и все. Сами не можем понять, как так происходит. Прекрасно понимаю болельщиков, которые свистят. Конечно, хочется извиниться перед ними. Уверен, для них это ничего не значит, потому что они хотят, чтобы был результат и игра на поле. Все равно большой поклон им, спасибо, что приходят поддерживать, даже когда холодно, жарко, побеждаем, проигрываем, все равно кричат, болеют. Их недовольство мы понимаем. Ничего не остается делать, кроме как сделать выводы и снова вернуть доверие болельщиков игрой.

Еще когда Мальме проиграли, понимали, что сегодня нужна только победа. Все это прекрасно понимали, все профессионалы, никому лишний раз объяснять не надо. Плюс постоянно на теориях говорили, разбирали соперника, понимали. Не знаю, как так произошло. Не могу сказать, что по игре у нас не было моментов, создавали их, но затолкать мяч не удалось.

Конечно, невыход из группы - это провал, по-другому сказать нельзя. Если не кривить душой, не выйти из группы, где мы считались лидерами, это очень плохо и тяжело для нас и болельщиков. Завтра будем собираться и говорить, обсуждать матч. Остался еще один очень важный матч, будем подходить в полной боевой готовности подходить. Другого выхода нет".