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Наставник Ювентуса назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Наставник Ювентуса назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
12:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Маурицио Сарри считает «Манчестер Сити» фаворитом в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил, что «Манчестер Сити» является его фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Когда меня спрашивают, кто мой фаворит в этом сезоне Лиги чемпионов, я сразу отвечаю, что это «Манчестер Сити». Это команда меня впечатляет. Скорее всего, они сосредоточены в этом сезоне больше на еврокубковом турнире, нежели на чемпионате Англии», — приводит слова Сарри Sky Sports.

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«Манчестер Сити» занимает третье место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 32 очка в 16 матчах. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. Следующий матч манчестерский клуб проведёт в гостях с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 15 декабря на стадионе «Эмирейтс».

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Маурицио Сарри.
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