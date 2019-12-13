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Названы претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы

Названы претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы
12:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Болельщики выберут лучшего игрока тура из четырех кандидатов.

УЕФА назвал четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.

В число номинантов вошли: нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота, форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, защитник "Ренна" Жорис Ньяньон и полузащитник "Арсенала" Букайо Сака.

Диогу Жота отметился хет-триком в матче с "Бешикташем" (4:0), Гринвуд сделал дубль в матче с "АЗ Алкмар" (4:0), Ньяньон отметился двумя голами во встрече с "Лацио" (2:0). В активе Сака гол в матче со "Стандардом" (2:2).

Проголосовать за лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.

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В шестом туре группового этапа турнира Динамо сыграло вничью с Лугано, а Александрия уступила Генту.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Мэйсон Гринвуд, Букайо Сака, Жорис Ньяньон, Диогу Жота.
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