Названы претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы

Новости спорта:Болельщики выберут лучшего игрока тура из четырех кандидатов.

УЕФА назвал четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.

В число номинантов вошли: нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота, форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, защитник "Ренна" Жорис Ньяньон и полузащитник "Арсенала" Букайо Сака.

Диогу Жота отметился хет-триком в матче с "Бешикташем" (4:0), Гринвуд сделал дубль в матче с "АЗ Алкмар" (4:0), Ньяньон отметился двумя голами во встрече с "Лацио" (2:0). В активе Сака гол в матче со "Стандардом" (2:2).

Проголосовать за лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.

В шестом туре группового этапа турнира Динамо сыграло вничью с Лугано, а Александрия уступила Генту.