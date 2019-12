Официально: Джеррард подписал контракт с Рейнджерс

Шотландский "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом.

Новое соглашение действует до лета 2024 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона 2021/22.

Gerrard 2024 #RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.

