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Миколенко: Это провал - мы в который раз подводим людей

Миколенко: Это провал - мы в который раз подводим людей
13:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Защитник киевского Динамо извинился перед болельщиками за ничью в матче против Лугано.

В последнем туре группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграло вничью с Лугано (1:1) и не смогло выйти в 1/16 турнира, заняв третье место в группе.

Защитник "бело-синих" Виталий Миколенко извинился перед болельщиками за этот результат и рассказал, какую главную ошибку допустила его команда.

"Главное, что не получилось — забить второй мяч. Нельзя было пропускать, потому что когда такие команды, как Лугано, забивают, они сразу же закрываются и сложно вскрыть их оборону. Мы хотели забить. Думаю, что это было видно и по телевизору, и на трибунах".

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"Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками. Люди приходят на стадион в такой холод, а мы их подводим в который раз. Считаю, что это провал. Для Динамо недопустимо не выходить из такой группы", — сказал Виталий Миколенко пресс-службе киевского Динамо.

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УЕФА, Лига Европы, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виталий Миколенко.
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