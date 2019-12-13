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Президент Аталанты: Плакал в одиночку после победы над Шахтером

Президент Аталанты: Плакал в одиночку после победы над Шахтером
14:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: percassi.it

Новости спорта:Босс бергамского клуба Антонио Перкасси рассказал об эмоциях от выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал, как воспринял результат поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла "Шахтер" (3:0) и вышла в плей-офф турнира.

"Я решил остаться дома, где я мог бы побыть один. Я предпочел так, чтобы получить больше эмоций от состояния отчаяния или радости. В итоге я плакал от счастья в одиночку. Время от времени мой семилетний сын Майкл заходил в комнату. После 1:0 я действительно поверил, что команда доведет матч до победы. Я видел, насколько они сфокусированы были на результате".

"Команде я сказал: "Вы сделали нечто необычное, уникальное и историческое. Вы подарили всем нам мечту", - отметил 66-летний Перкасси.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Антонио Перкасси.
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