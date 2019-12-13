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Наставник Ливерпуля получил очередную награду

Наставник Ливерпуля получил очередную награду
15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрген Клопп пролдлил контракт с Ливерпулях.

Ходили слухи, что Юрген Клопп, тренирующий Ливерпуль в 2022 году возьмет тренерскую паузу. Однако, немец продлил контракт с Ливерпулем аж до 2024 года.

Об этом сообщает офицальный акаунт мерсисайдцев. К слову, немец принял коллектив в октябре 2015 года.

За это время Юрген вернул команду в борьбу за чемпионство, а также сумел выиграть в 2019 году Лигу чемпионов, а в 2018 году вывести "красных"в финал.

За свою карьеру 52-летний немец тренировал немецкие Майнц и Боруссию, в которых заработал себе имя в европейском и мировом футболе.  Сегодня он продлил контракт с командой и останется на Энфилде. 

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Новости Лиги Чемпионов.
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