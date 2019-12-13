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Ибрагимович назвал своего любимого футболиста

Ибрагимович назвал своего любимого футболиста
15:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Златан Ибрагимович лестно высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который на данный момент является свободным агентом, поделился мнением о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мбаппе заслуживает внимания. Надеюсь, что этот парень продолжит усердно работать. В 19 лет он уже звезда. Я надеюсь, что Килиан сохранит свое желание побеждать и продолжит прогрессировать".

"Теперь он должен сохранять хладнокровие, что порой бывает проблематично", — приводит слова Ибрагимовича ABola, ссылаясь на интервью в журнале GQ.

Златан также признался, что раньше ему нравилась игра бразильца Роналдо, но сейчас ему симпатизирует стиль Мбаппе.

Мбаппе отказал ПСЖ

"Когда играл Роналдо, все хотел быть похожими на него. Мой сын смотрит матчи по телевизору, но я больше не вижу никого. Теперь моим любимым футболистом является Мбаппе, который выделяется на фоне остальных", — добавил Златан.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Златан Ибрагимович, ФК ПСЖ, Футбол, 20.
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