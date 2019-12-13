Динамо впервые за 8 лет не вышло из группы Лиги Европы

Новости спорта:Динамо в матче против Лугано не смогло добыть победу (1:1) и вылетело из группового этапа Лиги Европы.

Последний раз с киевлянами такая неудача случалась еще в 2011 году, когда они пропустили вперед Сток Сити и Бешикташ. В обоих случаях разница мячей у "бело-синих" была нулевой – по 7:7.

С 2011 года киевский клуб только дважды не появился в плей-офф Лиги Европы: в сезоне-2016/17 киевляне заняли лишь четвертое место в Лиге чемпионов, а одной кампанией ранее – наоборот, вышли в плей-офф главного евротурнира.

Еще один раз Динамо опустилось в плей-офф Лиги Европы из группы в ЛЧ – в сезоне-2012/13. В кампаниях 2014/15, 2017/18 и 2018/19 киевляне занимали первое место в группе Лиги Европы, а в сезоне-2013/14 стали в ЛЕ вторыми.

Теперь Динамо нужно переключаться на чемпионат Украины, где оно отстает от Шахтера на 14 очков после 17 туров.