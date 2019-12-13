Скачать
Пятница, 13.12.2019
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
Безус попал в команду недели Лиги Европы
Безус попал в команду недели Лиги Европы

Динамо впервые за 8 лет не вышло из группы Лиги Европы

Динамо впервые за 8 лет не вышло из группы Лиги Европы
15:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Динамо в матче против Лугано не смогло добыть победу (1:1) и вылетело из группового этапа Лиги Европы.

Последний раз с киевлянами такая неудача случалась еще в 2011 году, когда они пропустили вперед Сток Сити и Бешикташ. В обоих случаях разница мячей у "бело-синих" была нулевой – по 7:7.

С 2011 года киевский клуб только дважды не появился в плей-офф Лиги Европы: в сезоне-2016/17 киевляне заняли лишь четвертое место в Лиге чемпионов, а одной кампанией ранее – наоборот, вышли в плей-офф главного евротурнира.

Еще один раз Динамо опустилось в плей-офф Лиги Европы из группы в ЛЧ – в сезоне-2012/13. В кампаниях 2014/15, 2017/18 и 2018/19 киевляне занимали первое место в группе Лиги Европы, а в сезоне-2013/14 стали в ЛЕ вторыми.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера

Теперь Динамо нужно переключаться на чемпионат Украины, где оно отстает от Шахтера на 14 очков после 17 туров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, ФК Лугано, Динамо - Лугано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 В Шахтере после вылета из Лиги чемпионов разгорается скандал
03 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
04 Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
05 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь