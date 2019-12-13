Маркевич отказался возглавить клуб Первой лиги

Новости спорта:Именитый украинских тренер отказался возвращаться к работе.

Опытный украинский специалист Мирон Маркевич, который за карьеру добивался успехов с Металлистом, возглавлял сборную Украины и выводил Днепр в финал Лиги Европы, имел предложение от львовского Руха. Согласно информации инсайдеров, 68-летний наставник после долгих раздумий отказался от предложения лидера Первой лиги.

Он был не единственным кандидатом на должность. Рух ведет переговоры с Олегом Лужным и Сергеем Ковальцом, а фаворитом является Юрий Бакалов.

Одиозный владелец клуба Григорий Козловский хочет найти специалиста, который возглавит команду, уже к концу этой недели.

На зимний перерыв Рух ушел лидеров в Первой лиге с 39 очками после 19 туров.