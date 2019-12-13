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Марсело хочет покинуть Лион из-за конфликта с болельщиком (Видео)

Марсело хочет покинуть Лион из-за конфликта с болельщиком (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Один из фанатов адресовал защитнику Лиона Марсело оскорбительный баннер, призывающий того покинуть клуб.

После матча Лиона и Лейпцига в групповом этапе Лиги чемпионов, по итогам которого французский клуб вышел в плей-офф турнира, произошла стычка между футболистами "ткачей" и болельщиками.

Причиной стал обращенный к защитнику Марсело баннер с изображением осла, призывающий того покинуть клуб.

Как сообщает Globo, данный инцидент заставил 32-летнего бразильца рассмотреть вариант со сменой клубной прописки. Позже агент футболиста Леонардо Шейнкман подтвердил намерения своего клиента.

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"Марсело считает, что решать эту проблему должен клуб и президент, а не он. Ему угрожают. Это уже не первый раз".

"Проблема находится внутри клуба, и мы надеемся, что президент решит ее накажет того болельщика".

"Если Марсело придется уехать из Лиона из-за случившегося, он будет искать другое место продолжения карьеры. В этом нет проблемы", — приводит слова агента Марсело L’Equipe.

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Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Видео, Марсело, Новости футбола.
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