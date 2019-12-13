Марсело хочет покинуть Лион из-за конфликта с болельщиком (Видео)

После матча Лиона и Лейпцига в групповом этапе Лиги чемпионов, по итогам которого французский клуб вышел в плей-офф турнира, произошла стычка между футболистами "ткачей" и болельщиками.
Причиной стал обращенный к защитнику Марсело баннер с изображением осла, призывающий того покинуть клуб.
Как сообщает Globo, данный инцидент заставил 32-летнего бразильца рассмотреть вариант со сменой клубной прописки. Позже агент футболиста Леонардо Шейнкман подтвердил намерения своего клиента.
"Марсело считает, что решать эту проблему должен клуб и президент, а не он. Ему угрожают. Это уже не первый раз".
Mdr il a des couilles le Depay #OLRBL #badgones #marcelo #depay pic.twitter.com/eK85QQoAjR
— Niklas (@NiklasZe) 10 декабря 2019 г.
"Проблема находится внутри клуба, и мы надеемся, что президент решит ее накажет того болельщика".
"Если Марсело придется уехать из Лиона из-за случившегося, он будет искать другое место продолжения карьеры. В этом нет проблемы", — приводит слова агента Марсело L’Equipe.