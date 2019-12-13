Клопп объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем

Новости спорта:Клопп считает, что у клуба слишком большой потенциал, поэтому ему еще рано уходить.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал продление контракта со своим нынешним клубом.

"Когда я получил этот вызов осенью 2015 года, то почувствовал, что мы идеально подходим друг другу, а теперь я чувствую, что недооценивал это, - говорит 52-летний немецкий специалист.

Только с полной уверенностью, что сотрудничество остается абсолютно взаимодополняющим с обеих сторон, я могу взять на себя это обязательство до 2024 года. Если бы этого не было, я бы не переподписал контракт. Клуб находится в хорошей позиции, я не мог подумать об уходе".

Напомним, что новое соглашение с Клоппом действует до лета 2024 года. Юрген возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года.