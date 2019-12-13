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Пятница, 13.12.2019
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Конопля: Да, я всю жизнь в Шахтере, поэтому Динамо - принципиальный соперник

Конопля: Да, я всю жизнь в Шахтере, поэтому Динамо - принципиальный соперник
16:50 Сегодня Телеграф ФК Десна Фото: ФК Десна

Новости спорта:Обе команды закрывают год матчем в Чернигове.

Матчем «Десна» - «Динамо» обе команды закрывают 2019 год, а защитник хозяев Ефим Конопля считает, что его команде по силам во второй раз в сезоне обыграть киевлян.

- В воскресенье «Десна» сыграет с «Динамо». Для вас, как для воспитанника школы «Шахтера», эта встреча будет принципиальной?

- Да, я всю жизнь в «Шахтере», поэтому для меня невозможно найти более принципиального соперника. Хотя сейчас я в «Десне», но с детства во мне заложено, что динамовцы всегда будут моими соперниками.

- «Десна» в этом сезоне уже побеждала «Динамо». Реально ли это будет сделать во второй раз, учитывая то, что в последнем матче УПЛ киевляне проиграли и, наверное, будут особенно настраиваться на эту встречу?

- Конечно, они злы на нас предыдущее поражение. Но это лучше для нас, ведь мы сможем этим воспользоваться. Возможно, киевляне будут принимать неверные решения и слишком спешить из-за сверхмотивации. Поэтому, думаю, все реально. Почему нет?

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В таблице УПЛ «Десна» и «Динамо» имеют по 33 очка и делят 3-е место.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Десна, ФК Динамо (Киев), Ефим Конопля.
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