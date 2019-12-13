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Сколько Динамо заработало в еврокубках

Сколько Динамо заработало в еврокубках
17:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское Динамо выступило в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и групповом этапе Лиги Европы.

Киевское Динамо завершило свой еврокубковый путь в этом сезоне после ничейного результата в домашнем матче против Лугано (1:1).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, за всю еврокубковую кампанию Динамо заработало около 9,25 млн евро.

Выплаты включают в себя участие команды в квалификационном раунде Лиги чемпионов (5 млн евро), факт выступления в Лиге Европы (2,92 млн евро), а также результаты матчей в групповом этапе.

За одну победу киевляне получили 570 тыс. евро, а за четыре ничьи —760 тыс. евро (190 тыс. евро за каждую).

Динамо впервые за 8 лет не вышло из группы Лиги Европы

Также киевское Динамо получит выплату от УЕФА на основании рейтинга клубов в конце сезона, рассчитанного по выступлениям за десять лет.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Киев).
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