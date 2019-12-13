Шевченко верит, что Заря займет второе место в УПЛ

Новости спорта:Голкипер Зари Никита Шевченко верит, что клубу по силам взять "серебро" в этом сезоне УПЛ.

Голкипер «Зари» Никита Шевченко считает, что луганский клуб способен побороться за второе место в чемпионате Украины.

— А почему нет? Почему не попробовать? Говорить всем, что мы — третье место? Надо ставить максимальные цели и пытаться их реализовать.

— «Заря» может быть конкурентом «Динамо»?

— Мы не суперклуб в финансовом плане, но сильны коллективом. Сколько примеров есть по всему миру, тот же «Лестер». В футболе бывает все, — сказал Шевченко.

После 17 проведенных матчей луганчане идут вторыми в турнирной таблице УПЛ, опережая «Динамо» на одно очко.