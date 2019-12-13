Экс-форвард Днепра может вернуться в Серию А

Принадлежащий Атлетико форвард Никола Калинич может этой зимой перебраться в Фиорентину, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
С лета этого года Никола выступает за Рому, однако наиграл лишь 75 минут в трех матчах Серии А, после чего сломал малоберцовую кость и больше не играл.
Еще одним вариантом для Калинича является Болонья. Однако именно в Фиорентине был лучший период в "итальянской" карьере Николы – за "фиалок" он забил 33 гола в 84 матчах.
Хорват в свое время выступал за украинский Днепр, с которым доходил до финала Лиги Европы.