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Экс-форвард Днепра может вернуться в Серию А

Экс-форвард Днепра может вернуться в Серию А
20:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Никола Калинич близок к возвращению в Фиорентину.

Принадлежащий Атлетико форвард Никола Калинич может этой зимой перебраться в Фиорентину, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

С лета этого года Никола выступает за Рому, однако наиграл лишь 75 минут в трех матчах Серии А, после чего сломал малоберцовую кость и больше не играл.

Еще одним вариантом для Калинича является Болонья. Однако именно в Фиорентине был лучший период в "итальянской" карьере Николы – за "фиалок" он забил 33 гола в 84 матчах.

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Хорват в свое время выступал за украинский Днепр, с которым доходил до финала Лиги Европы. 

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Спорт, Фиорентина, Никола Калинич, Новости футбола.
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