Экс-форвард Днепра может вернуться в Серию А

Новости спорта:Никола Калинич близок к возвращению в Фиорентину.

Принадлежащий Атлетико форвард Никола Калинич может этой зимой перебраться в Фиорентину, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

С лета этого года Никола выступает за Рому, однако наиграл лишь 75 минут в трех матчах Серии А, после чего сломал малоберцовую кость и больше не играл.

Еще одним вариантом для Калинича является Болонья. Однако именно в Фиорентине был лучший период в "итальянской" карьере Николы – за "фиалок" он забил 33 гола в 84 матчах.

Хорват в свое время выступал за украинский Днепр, с которым доходил до финала Лиги Европы.