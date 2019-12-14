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Юношеская лига УЕФА: расклады для Динамо

Юношеская лига УЕФА: расклады для Динамо
09:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:На текущей неделе состоялись матчи 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.

По их итогам стали известны команды, которые продолжат борьбу в весенней стадии турнира. Жеребьевка пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

Напомним, что донецкий "Шахтер"-19 неудачно сыграл и выбыл из турнира, заняв последнее 4-е место в группе (2 очка). А киевское «Динамо» U-19 прошло дальше по пути чемпионов, победив по сумме двух матчей ПАОК из Греции.

Команды, занявшие 2 место в группах, сыграют в 1/16 финала против победителей раунда пути чемпионов. Те, кто выиграют эти противостояния, выйдут в 1/8 финала на победителей групп основного пути.

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Команды, которые вышли в 1/8 финала (1 место группы, основной путь)

Реал (группа A)

Бавария (группа B)

Аталанта (группа C)

Ювентус (группа D)

Ливерпуль (группа E)

Интер (группа F)

Бенфика (группа G)

Аякс (группа H)

Команды, которые вышли в 1/16 финала (2 место группы, основной путь)

Брюгге (группа A)

Црвена Звезда (группа B)

Динамо Загреб (группа C)

Атлетико Мадрид (группа D)

Ред Булл Зальцбург (группа E)

Боруссия Д (группа F)

Лион (группа G)

Лилль (группа H)

Команды, которые вышли в 1/16 финала (путь чемпионов)

Шериф

Сарагоса

Мидтьюланд

Дерби Каунти

Порту

Динамо Киев

Рейнджерс

Ренн

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Юношеская лига УЕФА.
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