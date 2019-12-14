Скачать
Суббота, 14.12.2019
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Украинский кикбоксер Кишенко дебютировал с победы в профи-боксе (Видео)
Украинский кикбоксер Кишенко дебютировал с победы в профи-боксе (Видео)

Реал Сосьедад - Барселона: анонс и прогноз на матч 17-го тура Примеры

Смотрите фото (3)
Реал Сосьедад - Барселона: анонс и прогноз на матч 17-го тура Примеры
10:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча субботы в Примере, в котором сойдутся Реал Сосьедад и Барселона.

Барселоне, игравшей на неделе матч ЛЧ в соседней Италии, предстоит не простой выезд в Сан-Себастьян.

Реал Сосьедад — Барселона

Суббота, 17:00, Сан-Себастьян, Аноэта. Арбитр встречи — Хавьер Альберола Рохас.

Игроки Вальверде после 16 матчей чемпионата имеют 34 очка и возглавляют таблицу Примеры. Сбавлять обороты не стоит, ведь плотность в этом сезоне зашкаливает.

Украинское трио Гента существенно подорожало

Неделю назад Блаугранас в результативной "перестрелке" победили Мальорку. В Лиге чемпионов удалось обыграть Интер, причем не самым сильным составом.

Эрнесто Вальверде вроде бы умел вернуть подопечных на пик формы. но при этом Клуб еще далеко от идеала. Три мяча от Леванте, по одному от Сельты и Легнеса и два от Мальорки — показатель того, что с обороной еще много чего стоит наработать.

В этом чемпионате Сосьедад показывает результаты своих лучших годов. Никто не удивится если по итогу сезона эта команда останется в зоне еврокубков, а то Лиги чемпионов. У команды отличная атака, неплохая оборона, учитывая это можно сказать, что легко Барсе точно не будет.

Прогноз от Телеграф спорт: Реал Сосьдедад - Барселона 1:1

Учитывая, как сложно Барселоне всегда играть на Аноэте и их не стабильную форму, предположим, что будет все же ничья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Барселона, Ла Лига, Примера, Новости футбола, "Реал Сосьедад", Реал - Барселона: анонс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
02 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
03 Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал
04 Игрок Челси не против перейти в Барселону
05 Моуринью пригрозил защитнику Тоттенхэма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь