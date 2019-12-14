Реал Сосьедад - Барселона: анонс и прогноз на матч 17-го тура Примеры

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча субботы в Примере, в котором сойдутся Реал Сосьедад и Барселона.

Барселоне, игравшей на неделе матч ЛЧ в соседней Италии, предстоит не простой выезд в Сан-Себастьян.

Реал Сосьедад — Барселона

Суббота, 17:00, Сан-Себастьян, Аноэта. Арбитр встречи — Хавьер Альберола Рохас.

Игроки Вальверде после 16 матчей чемпионата имеют 34 очка и возглавляют таблицу Примеры. Сбавлять обороты не стоит, ведь плотность в этом сезоне зашкаливает.

Неделю назад Блаугранас в результативной "перестрелке" победили Мальорку. В Лиге чемпионов удалось обыграть Интер, причем не самым сильным составом.

Эрнесто Вальверде вроде бы умел вернуть подопечных на пик формы. но при этом Клуб еще далеко от идеала. Три мяча от Леванте, по одному от Сельты и Легнеса и два от Мальорки — показатель того, что с обороной еще много чего стоит наработать.

В этом чемпионате Сосьедад показывает результаты своих лучших годов. Никто не удивится если по итогу сезона эта команда останется в зоне еврокубков, а то Лиги чемпионов. У команды отличная атака, неплохая оборона, учитывая это можно сказать, что легко Барсе точно не будет.

Прогноз от Телеграф спорт: Реал Сосьдедад - Барселона 1:1

Учитывая, как сложно Барселоне всегда играть на Аноэте и их не стабильную форму, предположим, что будет все же ничья.