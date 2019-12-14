Скачать
Суббота, 14.12.2019
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Украинский кикбоксер Кишенко дебютировал с победы в профи-боксе (Видео)
Украинский кикбоксер Кишенко дебютировал с победы в профи-боксе (Видео)

Украинское трио Гента существенно подорожало после еврокубков

Украинское трио Гента существенно подорожало после еврокубков
10:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Роман Яремчук оценивается теперь в 12 миллионов евро.

Известный портал Transfermarkt опубликовал новоиспеченные рыночные стоимости футболистов чемпионата Бельгии, в том числе и украинских игроков.

Нападающий Гента Роман Яремчук оценивается теперь в 12 миллионов евро, что на 5,5 млн больше, чем 13 сентября 2019 года. Он находится в десятке самых дорогостоящих игроков бельгийского первенства.

Его партнер по клубу и сборной Роман Безус также подорожал - 2 миллионов евро до 3. Еще один игрок Гента Игорь Пластун теперь оценивается в 2,5 млн евро, вместо двух.

Оборонец Брюгге Эдуард Соболь, который принадлежит донецкому Шахтеру, увеличил свою стоимость на 1,3 млн - теперь его стоимость составляет 2,5 млн.

Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)

Отметим, что Евгений Макаренко из Андерлехта единственный, кто "потерял в цене" - вместо 1,5 млн его рыночная цена составляет 1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Роман Яремчук, ФК Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
02 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
03 Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал
04 Игрок Челси не против перейти в Барселону
05 Моуринью пригрозил защитнику Тоттенхэма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь