Украинское трио Гента существенно подорожало после еврокубков

Новости спорта:Роман Яремчук оценивается теперь в 12 миллионов евро.

Известный портал Transfermarkt опубликовал новоиспеченные рыночные стоимости футболистов чемпионата Бельгии, в том числе и украинских игроков.

Нападающий Гента Роман Яремчук оценивается теперь в 12 миллионов евро, что на 5,5 млн больше, чем 13 сентября 2019 года. Он находится в десятке самых дорогостоящих игроков бельгийского первенства.

Его партнер по клубу и сборной Роман Безус также подорожал - 2 миллионов евро до 3. Еще один игрок Гента Игорь Пластун теперь оценивается в 2,5 млн евро, вместо двух.

Оборонец Брюгге Эдуард Соболь, который принадлежит донецкому Шахтеру, увеличил свою стоимость на 1,3 млн - теперь его стоимость составляет 2,5 млн.

Отметим, что Евгений Макаренко из Андерлехта единственный, кто "потерял в цене" - вместо 1,5 млн его рыночная цена составляет 1.