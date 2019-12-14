Парагвайский клуб хочет вернуть вингера Динамо на родину

Новости спорта:За Дерлиса Гонсалеса клуб из Асунсьона дает чуть меньше 3 миллионов евро.

"Олимпия" Асунсьон направила руководству "Динамо" предложение о выкупе контракта парагвайского хавбека Дерлиса Гонсалеса, который в настоящий момент на правах аренды выступает за "Сантос".

Договор займа Гонсалеса с бразильским клубом истекает 1 июля 2020 года. Тогда же заканчивается контракт полузащитника и с "Динамо", после чего он в статусе свободного агента будет волен самостоятельно выбирать новый клуб в своей карьере.

Однако "Олимпия" желает усилиться Дерлисом Гонсалесом немедленно, из-за чего предложила "Динамо" 2,68 миллиона евро в качестве отступных за январский трансфер игрока.

Реакция боссов "Динамо" пока неизвестна, но ранее киевский клуб отказался отпустить Дерлиса Гонсалеса в "Олимпию" на правах аренды, не увидев в этом ни малейшей выгоды для себя.