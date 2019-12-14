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Футболист в АПЛ разогнался почти до 37 км/час на 96-й минуте матча и травмировался

Футболист в АПЛ разогнался почти до 37 км/час на 96-й минуте матча и травмировался
10:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Полузащитник Ньюкасла продемонстрировал фантастическую скорость в концовке матча с Саутгемптоном, но поплатился за это травмой.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс рассказал, что полузащитник команда Аллан Сен-Максимен развил скорость в 36,8 км/час на 96-й минуте матча с Саутгемптоном (2:2). Однако этот рывок дался французу ценой травмы.

"Сен-Максимен растянул свое подколенное сухожилие, выдав на 96-й минуте скорость в 36,8 км/час – не думаю, что среди игроков Ньюкасла кто-то бегал так быстро в Премьер-лиге".

"Это то, о чем мы всегда говорим: футболист может играть каждый день, без проблем – они тренируются каждый день. Но нельзя играть с такой интенсивностью, когда мышцы устали, ты рискуешь. Увы, такие вещи случаются".

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Ожидается, что Сен-Максимен больше не сыграет в этому году из-за надрыва второй степени.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Аллан Сен-Максимен.
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