Не оправдал надежд: звезда Милана может вернуться в прежний клуб

Новости спорта:Анте Ребич может прервать свою аренду в Милане.

Арендованный у Айнтрахта Миланом Анте Ребич намерен вернуться в немецкий клуб спустя полгода игры в Италии. Хорватский футболист уже провел переговоры с руководством Айнтрахта, которому принадлежит, сообщают итальянские источники.

Карьера вице-чемпиона мира-2018 в итальянском чемпионате не складывается. Ребич провел только семь поединков в Серии А, лишь единожды получив место в стартовом составе.

Анте боится, что отсутствие игровой практики может лишить его возможности поехать на Евро-2020.

Айнтрахт после сыгранных 14-и туров в Бундеслигие занимает 12-е место, отставая на семь баллов от зоны ЛЧ. В Лиге Европы команда пробилась в раунд плей-офф. Милан в этом году в еврокубках участия не принимает.