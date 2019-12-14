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Не оправдал надежд: звезда Милана может вернуться в прежний клуб

Не оправдал надежд: звезда Милана может вернуться в прежний клуб
11:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Анте Ребич может прервать свою аренду в Милане.

Арендованный у Айнтрахта Миланом Анте Ребич намерен вернуться в немецкий клуб спустя полгода игры в Италии. Хорватский футболист уже провел переговоры с руководством Айнтрахта, которому принадлежит, сообщают итальянские источники. 

Карьера вице-чемпиона мира-2018  в итальянском чемпионате не складывается. Ребич провел только семь поединков в Серии А, лишь единожды получив место в стартовом составе.

Анте боится, что отсутствие игровой практики может лишить его возможности поехать на Евро-2020.

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Айнтрахт после сыгранных 14-и туров в Бундеслигие занимает 12-е место, отставая на семь баллов от зоны ЛЧ. В Лиге Европы команда пробилась в раунд плей-офф. Милан в этом году в еврокубках участия не принимает.

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Бундеслига, Милан, Серия А, Анте Ребич, Анйнтрахт.
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