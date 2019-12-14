Тренер сборной Украины U-19: Динамо убито психологически

Новости спорта:Олег Кузнецов заметил, что Шахтеру легче пережить поражение, ведь они продолжат выступать в Лиге Европы.

Главный тренер молодежной команды Украины Олег Кузнецов высказался касательно неудачного выступления в еврокубках киевского Динамо и донецкого Шахтера, а также прокомментировал грядущий тур в УПЛ.

"Динамо больше убито психологически. "Шахтер", вылетев из Лиги чемпионов, продолжит выступление в Лиге Европы, а киевляне вообще прекратили борьбу.

Наверняка оба главных тренера прибегнут к ротации состава. Тем не менее, и горняки, и динамовцы сделают все возможное, чтобы победить", - рассказал тренер.

Напомним, что в следующем туре Шахтер поедет в гости к Заре, а Динамо примет Десну.