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Тренер сборной Украины U-19: Динамо убито психологически

Тренер сборной Украины U-19: Динамо убито психологически
12:14 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: УАФ

Новости спорта:Олег Кузнецов заметил, что Шахтеру легче пережить поражение, ведь они продолжат выступать в Лиге Европы.

Главный тренер молодежной команды Украины Олег Кузнецов высказался касательно неудачного выступления в еврокубках киевского Динамо и донецкого Шахтера, а также прокомментировал грядущий тур в УПЛ.

"Динамо больше убито психологически. "Шахтер", вылетев из Лиги чемпионов, продолжит выступление в Лиге Европы, а киевляне вообще прекратили борьбу.

Наверняка оба главных тренера прибегнут к ротации состава. Тем не менее, и горняки, и динамовцы сделают все возможное, чтобы победить", - рассказал тренер.

Шахтер потерял позиции в клубном рейтинге УЕФА

Напомним, что в следующем туре Шахтер поедет в гости к Заре, а Динамо примет Десну.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Олег Кузнецов.
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