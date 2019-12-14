Атлетико готов снизить цену и продать ключевого игрока

Новости спорта:Атлетико готово распрощаться с лидером клуба за желаемую ими сумму.

Мадридский Атлетико за € 100 млн готово отпустить лидера клуба Сауля Ньигеса, об этом сообщил ряд источников приближенных к клубу.

К слову, сумма отступных прописанная в контракте 25-летнего полузащитника составляет € 150 млн. "Матрасники" готовы снизить её на треть, при условии если сам футболист захочет покинуть команду.

Заинтересованность в трансфере проявило уже несколько грандов европейского футбола. Вероятнее всего, Сауль перейдет либо в Челси, либо в МЮ, которые уже давно следят за его выступлениями.

В нынешнем сезоне во всех турнирах игрок провел 21 матч, при этом забив лишь гол. Действующий договор Ньигеса и Атлетико действителен к 2026 году.