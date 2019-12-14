Сборная Украины проведет домашний спарринг перед Евро-2020

Новости спорта:Команда Андрея Шевченко сыграет перед своими болельщиками уже перед вылетом на чемпионат Европы.

Сборная Украины пока что анонсировала два товарищеских матча в рамках подготовки к Евро-2020 – со сборными Польши и Франции на выезде в конце марта. Июньские спарринг-партнеры пока неизвестны.

"Те матчи, которые будут второго и седьмого июня – по ним ведутся переговоры. Есть несколько вариантов. Мы примем окончательное решение в ближайшее время и сообщим болельщикам", — заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии Футбол News.

"Эти два варианта полностью поддержаны тренерским штабом национальной сборной. Один матч обязательно будет в Украине. Скорее всего, уже перед выездом на Евро".

На чемпионате Европы Украина сыграет в группе с Нидерландами и Австрией, а третий соперник пока неизвестен. Игры состоятся в Амстердаме и Бухаресте.