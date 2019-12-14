Скачать
Суббота, 14.12.2019
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене
Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ

Сборная Украины проведет домашний спарринг перед Евро-2020

Сборная Украины проведет домашний спарринг перед Евро-2020
14:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команда Андрея Шевченко сыграет перед своими болельщиками уже перед вылетом на чемпионат Европы.

Сборная Украины пока что анонсировала два товарищеских матча в рамках подготовки к Евро-2020 – со сборными Польши и Франции на выезде в конце марта. Июньские спарринг-партнеры пока неизвестны.

"Те матчи, которые будут второго и седьмого июня – по ним ведутся переговоры. Есть несколько вариантов. Мы примем окончательное решение в ближайшее время и сообщим болельщикам", — заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии Футбол News.

"Эти два варианта полностью поддержаны тренерским штабом национальной сборной. Один матч обязательно будет в Украине. Скорее всего, уже перед выездом на Евро".

Тернополь готов выделить около 5 млн гривен на проведение финала Кубка Украины

На чемпионате Европы Украина сыграет в группе с Нидерландами и Австрией, а третий соперник пока неизвестен. Игры состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования
02 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
03 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
04 Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
05 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь