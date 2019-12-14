Экс-футболист сборной Италии назвал Сарри высокомерным

Новости спорта:Джанранко Дзола указал на недостатки характера наставника Ювентуса Маурицио Сарри.

Бывший помощник Маурицио Сарри в Челси Джанфранко Дзола рассказал о работе с ним в лондонском клубе.

"Мой сезон с Сарри был сложным, но исключительным в профессиональном плане. С Сарри было тяжело работать из-за его сложного характера. Он усердно работает и очень высокого мнения о своих идеях. Было нелегко убеждать его использовать другие методы для работы в Англии.

То, как он планировал работу, обращал внимание на детали и готовился к играм, было исключительным. Я очень многому от него научился.

Я пытался помогать ему и его ассистентам иметь дело с английской культурой. Когда Сарри ушел, то никого не поблагодарил за помощь, но такой он. Он – очень сдержанный человек", – рассказал Дзола в интервью изданию Gazzetta dello Sport.