Ювентус нацелился на двух талантов Базеля: чем примечательны швейцарцы (Видео)

Новости спорта:Эрай Джюмерт и Ноа Окафор попали в сферу интересов туринского Ювентуса.

Центрбек Базеля Эрай Джюмерт и вингер швейцарского клуба Ноа Окафор попали в сферу интересов туринского Ювентуса, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, представители бьянконери посетили недавний матч Базеля в Лиге Европы против Трабзонспора (2:0) с целью наблюдения за игроками.

21-летний Джюмерт в нынешнем сезоне сыграл в 27 матчах во всех турнирах за швейцарцев, забив 3 гола. Ранее выступал за Лугано и Сьон.

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19-летний Окафор забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 23 поединках за Базель. Он всю свою карьеру провел в этом клубе.

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На данный момент Ювентус находится на втором месте турнирной таблицы Серии А, отставая от лидирующего Интера на 2 очка.