Ливерпуль обыграл последнюю команду АПЛ и увеличил отрыв от преследователей

В матче-открытии 17-го тура АПЛ лидер таблицы Ливерпуль принимал главного аутсайдера турнира Уотфорд. Дубль Мохаммеда Саллаха позволил "красным" добыть очередные три очка в копилку.
Ливерпуль — Уотфорд 2:0
Голы: Салах, 38, 90
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Милнер — Вейналдум (Робертсон, 59), Хендерсон, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70) — Салах, Фирмино (Ориги, 88), Мане.
Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Кэткарт, Кабаселе, Фемения — Дукуре (Квина, 87), Капу — Деулофеу, Хьюз, Сарр — Дини (Грей, 75).
Предупреждения: Хендерсон, Милнер — Хьюз.
Ливерпуль отметился взятием ворот в каждом из таймов. Второй гол Салах забил пяткой в компенсированное время, но этот мяч могли отменить, но после просмотра повтора судья признал, что все было в пределах правил.
За весь матч гости имели несколько шансов для взятия ворот, но не смогли пробить Алиссона из убойных моментов.
Таким образом, мерсисайдцы опережают Лестер на 11 очков, а МС на 17, но у тех есть игра в запасе.