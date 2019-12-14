Ливерпуль обыграл последнюю команду АПЛ и увеличил отрыв от преследователей

Новости спорта:Дубль Саллаха обеспечил команде Клоппа очередные три очка.

В матче-открытии 17-го тура АПЛ лидер таблицы Ливерпуль принимал главного аутсайдера турнира Уотфорд. Дубль Мохаммеда Саллаха позволил "красным" добыть очередные три очка в копилку.

Ливерпуль — Уотфорд 2:0

Голы: Салах, 38, 90

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Милнер — Вейналдум (Робертсон, 59), Хендерсон, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70) — Салах, Фирмино (Ориги, 88), Мане.

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Кэткарт, Кабаселе, Фемения — Дукуре (Квина, 87), Капу — Деулофеу, Хьюз, Сарр — Дини (Грей, 75).

Предупреждения: Хендерсон, Милнер — Хьюз.

Ливерпуль отметился взятием ворот в каждом из таймов. Второй гол Салах забил пяткой в компенсированное время, но этот мяч могли отменить, но после просмотра повтора судья признал, что все было в пределах правил.

За весь матч гости имели несколько шансов для взятия ворот, но не смогли пробить Алиссона из убойных моментов.

Таким образом, мерсисайдцы опережают Лестер на 11 очков, а МС на 17, но у тех есть игра в запасе.