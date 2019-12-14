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Львов в результативном матче обыграл Колос

Львов в результативном матче обыграл Колос
16:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Львов благодаря победе над дебютантом УПЛ сумел оторваться от зоны вылета.

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов обыграл Колос со счетом 3:2.

ПФК Львов — Колос 3:2

Голы: Ренан, 13, Татарков, 32 (с пенальти), Алваро, 73 — Парамонов, 29, Лысенко, 90+4

ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Гончар, Татарков — Мартан, Сабино — Пернамбуко (Бандура, 63), Алваро (Велвес, 84), Богунов — Ренан (Ныч, 78)

Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов (Зозуля, 46) — Милько (Бондаренко, 75), Ориховский — Ильин (Нехтий, 82), Смирный, Вильхамссон — Лысенко

Предупреждения: Богунов, Алваро, Люлька — Ильин, Мигунов, Вильхамссон, Зозуля

Удаление: Сарнавский, 60 (игра рукой за пределами штрафной площади)

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На 13-й минуте счет открыл легионер львовян Ренан, на что гости ответили точным ударом головой Вадим Парамонова.

Тем не менее, на перерыв хозяева ушли при минимальном преимуществе благодаря сомнительному пенальти, который привел в исполнение Никита Татарков.

На 60-й минуте Львов остался в меньшинстве: судья отправил в раздевалку вратаря Богдана Сарнавского. Но голом отреагировали хозяева — на 73-й минуте забил Альваро.

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Уже в компенсированное время Колос сократил отставание до минимального усилиями Владимира Лысенко.

Благодаря субботней победе подопечные Эгише Меликяна поднялись на десятое место в таблице Favbet Лиги. Колос держится на шестом месте, но может уступить позицию Мариуполю, Днепру-1 или Олимпику.

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УПЛ, Новости футбола, ФК Львов, ФК Колос.
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