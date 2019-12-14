Скачать
Суббота, 14.12.2019
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный - в Топ-20
Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный - в Топ-20
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)

Лидер Сассуоло - об уходе из Челси: Я был не хуже Азара, Педро и Виллиана

Лидер Сассуоло - об уходе из Челси: Я был не хуже Азара, Педро и Виллиана
17:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лидер Сассуоло Жереми Бога рассказал о периоде выступлений за Челси.

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога рассказал, почему покинул лондонский Челси.

“Я иногда думаю, может мне и не стоило уходить из Челси. Но понимаете, я бы не был игроком основного состава клуба, ведь на моей позиции играли: Азар, Виллиан, Педро. Нет, они не были лучше меня. Просто намного авторитетней.

Но все же, я не сожалею о том, что выбрал Сассуоло. Антонио Конте мало разговаривал со мной. Когда у меня появилась возможность дебютировать, он просто сказал: "Теперь твоя очередь”, - признался Бога в интервью SportWeek.

Новый "Азар": как сейчас француз зажигает в Италии:

Жереми Бога – воспитанник Челси. Но за основную команду футболист сыграл всего один матч.

Как Бога проявлял себя в составе лондонцев:

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 14 поединков в футболке Сассуоло, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Новости футбола, ФК Сассуоло, Жереми Бога.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
02 Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования
03 Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
04 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
05 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь