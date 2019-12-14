Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей

Новости спорта:Шахтер на выезде обыграл Зарю в рамках центрального матча 18-го тура Favbet Лиги.

Шахтер на выезде обыграл Зарю (2:1) в центральном матче 18-го тура Favbet Лиги.

В первом тайме команды обменялись опасными моментами, но забить им не удалось. На 54-й минуте Жуниор Мораес вывел Горняков вперед.

Заре удалось быстро сравнять счет после точного удара Богдана Леднева. В концовке встречи Горняки вырвали победу. Марлос уверенно реализовал пенальти.

Шахтер продолжает уверенно лидировать в Favbet Лиге, набрав 50 очков в 18 матчах. Горняки ушли на зимнюю паузу без поражений в чемпионате Украины (16 побед и 2 ничьи). Заря с 34 очками занимает второе место.