Скачать
Суббота, 14.12.2019
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене
Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ

Ребров, Хацкевич, Михайличенко: Бурда назвал лучшего наставника Динамо

Смотрите фото (5)
Ребров, Хацкевич, Михайличенко: Бурда назвал лучшего наставника Динамо
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж Телеграф

Новости спорта:Защитник киевского Динамо Никита Бурда рассказал о последних тренерах бело-синих, выбрав лучшего среди них.

Защитник «Динамо» Никита Бурда в эфире программы XSPORT VLOG рассказал о разных подходах работы экс-тренеров киевлян Сергея Реброва, Александра Хацкевича, а также нынешнего – Алексея Михайличенко.

Сравнить подходы работы Хацкевича, Реброва и Михайличенко?

- Если взять Хацкевича, то он мог злиться больше за детали, очень сильно спрашивал за это. Если, условно, вышел мяч в аут и игрок нашей команды поворачивается спиной. Потом он возвращается на свою позицию, а там уже они могут разыграть аут и будет какой-то опасный момент. Он всегда на этом акцентировал внимание, и если этого футболист не делал, чтобы всегда быть в игре лицом – он за это ругал.

Хацкевич может возглавить клуб из ФНЛ

- Как мне играется при Михайличенко? Я не могу сказать, что у меня с кем-то было плохо или хорошо. У каждого тренера ты учишься.

"Прошу прощения": Михайличенко извинился перед фанатами Динамо

- Ребров восторгался мной? Было такое, даже когда я не играл. Я вообще начинал играть в основе, когда было много травмированных игроков. Мне такой шанс предоставили. Потом, когда все восстановились, у меня было очень мало игрового времени, но он все равно разговаривал со мной, поддерживал, поэтому, да, я чувствовал его поддержку».

"Хотите, чтобы я вернулся?": Ребров обратился к фанатам Динамо

Стоит отметить, что молодой, подающий надежды украинский защитник стабильно играл при всех наставниках:

Напомним, Динамо, сыграв в ничью со швейцарским Лугано не смогло квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы. Такое случилось во второй раз в истории киевского клуба. Футболисты взяли вину на себя, а Игорь Суркис не собирается увольнять Алексея Михайличенко с поста наставника бело-синих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Александр Хацкевич, Сергей Ребров, Новости футбола, Никита Бурда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
02 Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования
03 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
04 Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
05 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь