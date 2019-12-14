Ребров, Хацкевич, Михайличенко: Бурда назвал лучшего наставника Динамо

Новости спорта:Защитник киевского Динамо Никита Бурда рассказал о последних тренерах бело-синих, выбрав лучшего среди них.

Защитник «Динамо» Никита Бурда в эфире программы XSPORT VLOG рассказал о разных подходах работы экс-тренеров киевлян Сергея Реброва, Александра Хацкевича, а также нынешнего – Алексея Михайличенко.

- Сравнить подходы работы Хацкевича, Реброва и Михайличенко?

- Если взять Хацкевича, то он мог злиться больше за детали, очень сильно спрашивал за это. Если, условно, вышел мяч в аут и игрок нашей команды поворачивается спиной. Потом он возвращается на свою позицию, а там уже они могут разыграть аут и будет какой-то опасный момент. Он всегда на этом акцентировал внимание, и если этого футболист не делал, чтобы всегда быть в игре лицом – он за это ругал.

- Как мне играется при Михайличенко? Я не могу сказать, что у меня с кем-то было плохо или хорошо. У каждого тренера ты учишься.

- Ребров восторгался мной? Было такое, даже когда я не играл. Я вообще начинал играть в основе, когда было много травмированных игроков. Мне такой шанс предоставили. Потом, когда все восстановились, у меня было очень мало игрового времени, но он все равно разговаривал со мной, поддерживал, поэтому, да, я чувствовал его поддержку».

Стоит отметить, что молодой, подающий надежды украинский защитник стабильно играл при всех наставниках:

Напомним, Динамо, сыграв в ничью со швейцарским Лугано не смогло квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы. Такое случилось во второй раз в истории киевского клуба. Футболисты взяли вину на себя, а Игорь Суркис не собирается увольнять Алексея Михайличенко с поста наставника бело-синих.