Кто сменил Кучука: Рух представил нового наставника

Новости спорта:Украинский специалист Юрий Бакалов возглавил Рух.

Бывший наставник Львова Юрий Бакалов возглавил Рух, сообщает официальный сайт винниковцев. Соглашение с 53-летним тренером рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления соглашения.

Напомним, что Бакалов покинул Львов в апреле этого года. Ранее он тренировал киевский Арсенал, Славутич и грузинский Зугдиди.

Ранее Рух объявил об уходе Леонида Кучука с поста главного тренера команды. Беларус возглавлял львовян с февраля этого года, под его руководством Рух выиграл 18 матчей из 32.

На сегодняшний день львовский клуб лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров. В следующем туре, который состоится в марте, Рух под руководством нового тренера сыграет против Агробизнеса.