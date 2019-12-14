Каштру: Мы готовы к уходу лидеров зимой

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче Favbet Лиги против Зари.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче Favbet Лиги против Зари (2:1). По словам тренера, главной задачей Горняков остается демонстрация хорошего результата.

«Матчи против Динамо и Зари – разные. Совершенно разные тактические модели. У Динамо 4-3-3, с атакующим полузащитником под нападающим. Заря играет 4-4-2 с ромбом, с двумя нападающими и атакующим полузащитником. При этом мы играли с этими командами в разные периоды чемпионата. Тем не менее, это хорошие команды, которые занимают места вверху и претендуют на место в Лиге чемпионов».

«На данный момент мы чувствуем себя стабильно. Все позиции закрыты. У нас есть игроки и когда мы добиваемся побед, то видно, что мы заряжены игроками. По составу мы сейчас стабильны. Но если кто-то из игроков покинет клуб, то руководство к этому готово. Я уверен в своих игроках, они профессионалы и они готовы ко второй части сезона», — рассказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

«Наш самый главный вызов – показывать качественный футбол и подвязывать к нему результат. В начале чемпионата наша игра эстетически была лучше, сейчас уровень немного снизился. Мы больше восстанавливались, чем подготавливали команду к играм. У нас было мало времени, чтобы работать. Команде через это пришлось пройти, у нас были сложности. Сейчас будет пауза и будет время, чтобы восстановиться и подготовиться ко второй части сезона».

Шахтер продолжает уверенно лидировать в Favbet Лиге, набрав 50 очков в 18 матчах. Горняки ушли на зимнюю паузу без поражений в чемпионате Украины (16 побед и 2 ничьи). Заря с 34 очками занимает второе место.