Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

Новости спорта:Форвард Жуниор Мораес подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Лидер нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги "Шахтер" продлил контракт с нападающим Жуниором Мораесом. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Клуб подписал новый двухлетний контракт с Мораесом. Жуниор два сезона подряд является лучшим бомбардиром УПЛ. По итогам 2019 года - он вошел в символическую сборную игроков украинского чемпионата. Голевое чутье, командная работа и заряженность на борьбу выделяют игрока и делают одним из лучших нападающих Украины. Мораес большой профессионал и я уверен - в следующие два года он поможет нам завоевать новые титулы и трофеи", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Прежнее трудовое соглашение 32-летнего Жуниора Мораеса с "Шахтером" истекало летом 2020 года.

Напомним, на текущий момент Жуниор Мораес является лучшим бомбардиром УПЛ-2019/20, отличившись 15 голами в 16 матчах.