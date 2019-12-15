Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)

Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
10:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Форвард Жуниор Мораес подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Лидер нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги "Шахтер" продлил контракт с нападающим Жуниором Мораесом. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Клуб подписал новый двухлетний контракт с Мораесом. Жуниор два сезона подряд является лучшим бомбардиром УПЛ. По итогам 2019 года - он вошел в символическую сборную игроков украинского чемпионата. Голевое чутье, командная работа и заряженность на борьбу выделяют игрока и делают одним из лучших нападающих Украины. Мораес большой профессионал и я уверен - в следующие два года он поможет нам завоевать новые титулы и трофеи", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Прежнее трудовое соглашение 32-летнего Жуниора Мораеса с "Шахтером" истекало летом 2020 года.

Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности

Напомним, на текущий момент Жуниор Мораес является лучшим бомбардиром УПЛ-2019/20, отличившись 15 голами в 16 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
02 Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
03 Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
04 В Украине назвали лучшую теннисистку года: вы будете удивлены
05 Пушка Мораеса, шедевр Леднева: обзор матча Заря - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь