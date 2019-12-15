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Ошибка тер Штегена - в обзоре матча Реал Сосьедад - Барселона (Видео)

Ошибка тер Штегена - в обзоре матча Реал Сосьедад - Барселона (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В центральном матче игрового дня в Ла Лиге Реал Сосьедад принимал лидера чемпионата Барселону.

Баски намеревались возродить прервавшуюся традицию в каждом сезоне побеждать каталонцев в родных стенах, что было видно по их настрою с первых секунд встречи. Подопечные Иманола Альгуасиля активно начали отчетный поединок, проводя атаку за атакой, но до опасных моментов дело не доходило. Однако "бело-голубые" все равно забили быстрый гол – хозяева заработали пенальти за фол Бускетса на Льоренте. Оярсабаль подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый – 1:0.

Уже через несколько минут гости могли отыграться. Суарес нанес мощный удар по воротам из-за пределов штрафной, Ремиро справился с выстрелом Луиса, но отбил мяч прямо на Ракитича, но хорват не смог добить его в сетку. После кратковременного активного отрезка в исполнении Барселоны баски вернули мяч себе, возобновив поток атак на ворота тер Штегена. Наиболее активными у хозяев как всегда были Оярсабаль и Эдегор, часто бравшие игру на себя, но их стараний было недостаточно для того, чтобы забить второй гол.

Подопечные Альгуасиля продолжали полностью контролировать ход игры, превосходя соперника, но увеличить преимущество в счете никак не удавалось. А вот гости сумели забить, причем достаточно легко. На 38-й минуте Суарес отпасовал на свободного Гризманна, который выдержал паузу и элегантно разобрался с Ремиро – 1:1. До окончания первого тайма Реал Сосьедад много владел мячом, но не сумел потревожить тер Штегена, так что команды отправились на перерыв при ничейном счете. У хозяев в распоряжении был еще целый тайм для того, чтобы попытаться снова выйти вперед.

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Обзор матча:

Хозяева забрали мяч под свой контроль сразу же после возобновления игры, но занести себе в актив начало второго тайма им не удалось, поскольку они пропустили быстрый гол. На 49-й минуте Месси получил пас от Бускетса и поделился мячом со свободным Суаресом, а Луис поразил пустые ворота — 1:2. Каталонцы могли увеличить разрыв в счете уже через несколько минут после того, как Гризманн ворвался в штрафную и пробил по воротам, но Ремиро в этот раз спас свою команду переведя мяч на угловой. Немного позднее Пике был очень близок к тому, чтобы отличиться, пробив мимо голкипера после подачи углового, но Субельдия пришел на помощь Ремиро, выбив мяч с линии ворот.

После этого "бело-голубые" перехватили инициативу и быстро сравнял счет. Тер Штеген отбил мяч прямо на ногу Исаку после прострела Монреаля, а швед расстрелял ворота — 2:2. После этого подопечные Альгуасиля продолжили оказывать давление на чужую штрафную, что едва не привело к еще одному голу. Тер Штеген потащил мяч после удара Оярсабаля головой, Виллиан Жозе оказался первым на добивании, но пробил прямо в лежащего вратаря, а последующие попытки басков отправить мяч в сетку были заблокированы. Через минуту Эдегор мог вывести Виллиана Жозе один на один с тер Штегеном, но бразилец двигался в другую сторону.

Практически сразу же после этого игра успокоилась. Гости вспомнили, что можно не только обороняться, но и атаковать, но их попытки оказывать давление на владения Ремиро были тщетны. До окончания матча Барса так и не создала ни одного опасного момента. Реал Сосьедад, в свою очередь, был решительно настроен вырвать победу, однако также не был опасен у чужих ворот. В концовке встречи хозяева пошли вперед большими силами, но никакого финального штурма на ворота тер Штегена так и не было. Как итог, "бело-голубые" не смогли одержать победу над Барселоной, но зато отобрали у нее очки. Команда Вальверде рискует потерять первую строчку турнирной таблицы в преддверии матча с мадридским Реалом.

Реал Сосьедад — Барселона 2:2

Голы: Оярсабаль, 12 (с пенальти), Исак, 62 — Гризманн, 38, Суарес, 49

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Льоренте, Гевара, Монреаль — Субельдия — Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85) — Исак (Виллиан Жозе, 66)

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба (Семеду, 74) — Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждение: Суарес

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