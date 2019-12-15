Челси "красиво" проиграл аутсайдеру АПЛ (Видео)

Новости спорта:"Челси" проиграл "Борнмуту" в матче Английской премьер-лиги.

Челси потерпел домашнее поражение от Борнмута в поединке 17-го тура АПЛ.

Единственный гол на 84-й минуте поединка забил полузащитник Дэн Гослинг.

На данный момент Челси занимает 5-е место в турнирной таблице с 29 очками, а Борнмут поднялся на 14-ю строчку, набрав 19 пунктов.

Челси — Борнмут 0:1

Гол: Гослинг, 84.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Эмерсон — Жоржиньо (Батшуайи, 79), Канте — Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Маунт, Пулишич (Ковачич, 65) — Абрахам.

Борнмут: Рамздейл — Стейси, Фрэнсис, Мефам, Рико — Л. Кук, Лерма, Биллинг — Гослинг, Фрейзер — Кинг (Соланке, 76).

Предупреждения: Ковачич — Л. Кук, Гослинг.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом" в матче АПЛ.